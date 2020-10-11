محمد بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس الصيني بشأن الشراكة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رسالة من شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر الشاطئ، ياغ جيتشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في الصين.

وبحث سموه والضيف تعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي الشامل، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

كما بحثا تطورات جائحة «كورونا» على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية تعاون البلدين في مجالات مكافحة الجائحة وتطوير لقاحات للفيروس يستفيد منها البلدان والبشرية جمعاء.

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