تعاون بين «تريندز» ومعهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، مذكرة تعاون مع معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط «ميمري» في واشنطن، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال العمل البحثي والإعلامي.

وتنص مذكرة التعاون على تعاون مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط في مجال إعداد البحوث والأوراق السياسية وتبادل الخبرات البحثية وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا منطقة الشرق الأوسط، كحركات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وسياسات القوى الكبرى تجاه منطقة الشرق الأوسط، والصراع العربي-الإسرائيلي، والقضايا الأمنية، فضلاً عن التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وقد تأسس معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط في عام 1998، ومقره الرئيسي في واشنطن دي سي، وله فروع في القدس، وبرلين، وروما، وبغداد، وطوكيو. وتتمثل المهمة الرئيسية للمعهد، وفقاً لموقعه الإلكتروني، في العمل على استكشاف الشرق الأوسط من خلال أجهزة الإعلام، وكسر الفجوة اللغوية التي توجد بين الغرب والشرق الأوسط من خلال تقديم ترجمات عربية وفارسية وتركية، بالإضافة إلى التحليلات الأصلية للاتجاهات الدينية والثقافية والاجتماعية والأيديولوجية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ويضع مركز «تريندز» ضمن أولوياته العمل على تعزيز الشراكات مع العديد من مختلف مراكز البحوث والدراسات والتفكير في المنطقة والعالم، من منطلق إيمانه بأهمية تبادل المعرفة والاطلاع على كل ما هو جديد في حركة البحث العلمي، حيث وقّع خلال العام الجاري 2020 مذكرات تفاهم وتعاون مع العديد من مراكز البحوث والدراسات الدولية، بينها مذكرة تفاهم مع «مركز سيج الدولي» في أستراليا بهدف تعزيز التعاون البحثي والعلمي، وخاصة في مجالات البحوث وورش العمل والموائد المستديرة في المجالات المختلفة، السياسية والأمنية والمعلوماتية والتنبؤ الاستراتيجي ومذكرة تفاهم مع المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية «ميتفيم»، وذلك بهدف تعزيز التعاون البحثي والعلمي وتنظيم الفعاليات المشتركة ومذكرة تفاهم مع المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينجز كوليدج لندن، نصت على تعزيز شراكتهما البحثية والعلمية من خلال تبادل الخبرات والتعاون في إعداد الدراسات المعمقة الخاصة بقضايا التطرف والإرهاب، إلى جانب التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية المشتركة التي تتناول التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون في مجال إعداد الأوراق والدراسات ونشرها على موقعيهما الإلكترونيين، إضافة إلى التعاون في تبادل الإصدارات العلمية والترجمة وحقوق النشر.

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