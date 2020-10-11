القائد العام لشرطة الشارقة يشهد تخريج دورة «الموجه الإيجابي المعتمد»

المصدر: الشارقة- البيان

حضر اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة تخريج دورة «الموجه الإيجابي المعتمد» في نادي ضباط شرطة الشارقة، بحضور العميد عارف الشريف مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، والعقيد أمينة الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، ولندا ماكلوغلين مدير مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي للتوجيه.

وتعد الدورة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارة الداخلية، والتي شارك فيها 20 منتسباً من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة من مختلف الإدارات، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر، واشتملت على تمارين وورش عمل خاصة بمعرفة الذات، وكيفية التعامل مع مختلف الشخصيات وتقبل الآخر عبر 71 جلسة بؤرية بواقع 106 ساعات فعلية.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة حرص القيادة على بث الروح الإيجابية في نفوس منتسبي شرطة الشارقة، حاثاً إياهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، لتعم الفائدة على المجتمع ككل، مشيداً ببرنامج الدورة وتأثيره من الناحية الشخصية والعملية ونتائجه الإيجابية على مستوى منتسبي القيادة.

ودعا الشامسي كل الخريجين إلى تطبيق ما تلقوه من معلومات خلال فترة الدورة ونقل المعرفة لزملائهم، ما ينعكس بصورة إيجابية على بيئة العمل لاكتساب المزيد من المهارات للارتقاء بالأداء الوظيفي وتأهيلهم للعمل موجّهين محترفين، وإضافة المزيد من المعارف والمهارات بروح إيجابية عالية.

وتتميز دورة «الموجه الإيجابي المعتمد» بأنها أول دورة باللغة العربية، تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وفقاً لأسس ومعايير الاتحاد الدولي للمدربين «ICF» أكبر هيئة عالمية رائدة في مجال التدريب، بهدف تدريب موظفي القيادة على أسس ومبادئ التوجيه الفعال وتمكين المنتسبين من إحدى عشرة كفاءة خاصة بالتوجيه، والتعرف على بعض المحاور النفسية وكيفية مساعدة الآخرين عن طريق التوجيه «Coaching».

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