النعيمي يكرم خط الدفاع الأول من مركز الطب الوقائي بعجمان

المصدر: عجمان- البيان

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان عدداً من الأطباء والكادر الطبي من خط الدفاع الأول في مركز الطب الوقائي بعجمان، تقديراً لجهودهم وتعاونهم المتميز، خلال جائحة «كورونا» مع شرطة عجمان، وبالأخص مع إدارة مكافحة المخدرات، من خلال الفحوصات الطبية المقدمة والسرعة في اتخاذ الإجراءات، وذلك ضمن حرص شرطة عجمان على تحفيز ومكافأة المتعاونين واهتمامها بقضايا المجتمع.

وسلم القائد العام لشرطة عجمان درع وشهادات التكريم للكادر الطبي من مركز الطب الوقائي، الذين كان لهم دور مهم في خدمة القيادة وإجراء الفحوصات الطبية، مشيداً بتضحياتهم الجمَّة وتعاونهم مع شرطة عجمان، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم، مشيراً إلى أن القيادة تحرص دائماً على تكريم المتعاونين، تحفيزاً لبذل المزيد والعطاء، لتقديم أفضل الخدمات للمجتمـع.

من جانبهم تقدم المكرَّمون بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان، مؤكدين أن ما قاموا به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه من يفني وقته وجهده لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع، متمنين لشرطة عجمان وقائدها دوام التوفيق والسداد والتميز.

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