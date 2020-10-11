ورشة تخصصية بأكاديمية سيف بن زايد بالتعاون مع وزارة الأمن القومي الأمريكي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية متمثلة بمركز المشاركات والتعاون الدولي ورشة عمل تخصصية بالتعاون مع مكتب وزارة الأمن القومي الأمريكي في أبوظبي.

وناقشت الورشة نتائج التجارب العملية الأمريكية بمجالات أساسيات العمليات السرية في المجال الجنائي وتبادل الخبرات المشتركة، والتي تسهم بدور رائد في تعزيز مهارات العاملين في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي وإكسابهم خبرات جديدة.

حضر الورشة العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير الأكاديمية ومديرو المديريات والإدارات في قطاع الأمن الجنائي، وبيل باف الملحق الإقليمي لوزارة الأمن القومي الأمريكي وريبيكا بيترز مساعد الملحق ومجدي حداد محقق أول واختصاصي مكتب تحقيقات الأمن القومي الأمريكي، ونخبة من ضباط شرطة أبوظبي.

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