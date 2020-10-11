شرطة أبوظبي: تفعيل مسار الفحص الفني للمركبات الخفيفة في ليوا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل مسار الفحص الفني للمركبات الخفيفة في منطقة ليوا، بإمارة أبوظبي، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الاستفادة من المميزات العديدة، التي يوفرها تطبيق خدمات شرطة أبوظبي الذكية على هواتفهم في إجراء معاملاتهم في ترخيص مركباتهم بعد إجراء الفحص الفني لها، وذلك من خلال إجراءات واضحة وبسيطة وسهلة.

وحثت أصحاب المركبات منتهية الترخيص إلى الإسراع في تجديد ترخيص مركباتهم والتقيد سنوياً بتجديدها وتسجيلها في المواعيد المحددة، وذلك في إطار الحرص المستمر على تعزيز السلامة المرورية.

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