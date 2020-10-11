«الصحة» تسحب ترخيص طبيب استغل مهنته لتسهيل تعاطي المؤثرات العقلية

المصدر: دبي - البيان

سحبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ترخيص طبيب أخصائي أمراض نفسية وشطبت اسمه من سجل الأطباء بالدولة لخروجه عن أصول وأخلاقيات المهن الطبية، وذلك بعد أن تم ضبطه من قبل «إدارة مكافحة المخدرات» بالقيادة العامة للشرطة في إحدى إمارات الدولة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقيامه بتشجيع الشباب على تعاطي الأدوية المراقبة والمؤثرات العقلية، دون وجود أي سبب طبي بوصف هذه الأنواع.

وتقوم الوزارة بمراقبة جميع الوصفات الطبية الخاصة بالمؤثرات العقلية والأدوية المراقبة بشكل مستمر من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، مشيرة إلى أن صرف الأدوية المخدرة دون مبرر طبي للشباب كفيلة بإدخالهم في متاهة الإدمان.

وكانت الوزارة قد تلقت معلومات من شرطة إحدى الإمارات – قسم إدارة مكافحة المخدرات عن تردد العديد من الشباب من الفئة العمرية بين 20 – 30 عاماً على عيادة للطب النفسي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والشرطة للتأكد من الممارسات التي تتم داخل العيادة، كما تم إرسال أشخاص عدة بصفة مريض لطلب وصفات طبية لمؤثرات عقلية لشخص لا يعاني من أي أمراض نفسية.

وقد قام الطبيب بإصدار وصفات طبية بالأصناف المطلوبة ما يشكل دليلاً قاطعاً على عدم التزامه بأخلاقيات المهنة ومخالفته للإجراءات المتبعة، إذ لم يُجر التشخيص السريري للمراجع والتأكد من حاجته الفعلية لهذا النوع من الأدوية، وفي واقعة أخرى وافق الطبيب على صرف أدوية مخدرة دون تواجد المريض ما يعد إخلالاً كبيراً بأخلاقيات المهنة ومخالفة صريحة لأسس مزاولتها.

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