عبدالله المري يطلع على نتائج وجهوزية المشاريع الابتكارية بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على مستوى جهوزية الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، والنتائج المحققة في مجال الابتكار والملكية الفكرية، والمشاريع الابتكارية، والاقتراحات، ونتائج الأداء المؤسسي في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والتي تتضمن المؤشرات الاستراتيجية، والمشاريع التحسينية، ونتائج تقييم الأداء المؤسسي، إضافة إلى الجوائز التي حصلت عليها الإدارة.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للشؤون الإدارية ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العقيد منصور القرقاوي، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم فيصل الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

واستعرض المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، مدير مركز المعرفة والابتكار بالإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، للحضور، دور شرطة دبي في المساهمة في دعم أداء الدولة في مؤشر الابتكار العالمي، والذي يقيس القدرات الابتكارية للدول، والمخرجات المحققة منها، حيث تصدرت القيادة العامة لشرطة دبي مؤشر الجهات الحكومية على مستوى الدولة في تسجيل «الملكية الفكرية»، بمساهمتها بنسبة 41 % من عدد الملكيات الفكرية المسجلة في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، حسب إحصائية الوزارة للنصف الأول من عام 2020، لتواصل تصدرها المؤشر منذ عام 2016.

كما استعرض ابن سباع، إنجازات مركز المعرفة والابتكار، من إطلاق أول استراتيجية متخصصة في المعرفة والابتكار على مستوى شرطة دبي، وتحقيق المؤشر الاستراتيجي للابتكار بزيادة قدرها 0.5 على العام السابق، وتطوير برنامج الأفكار بخصائصه الجديدة، والحصول على أربع مواصفات عالمية، وإعداد نظام تقييم المشاريع الابتكارية واعتماد 43 مشروعاً ابتكارياً، وتدشين منصة الابتكار، والمساهمة بنسبة 65.6% في دعم المؤشرات الاستراتيجية لشرطة دبي.

وعرض المقدم الدكتور محمد حسن الجناحي، مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، نتائج وضح من خلالها مؤشرات إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، والمشاريع التحسينية والمعرفية التي ساهمت في تقليل نسبة الإجراءات باستخدام البرامج الذكية، ومنها إجراء طلبات العلاج وطلبات التمديد من الخارج، ما أسهم في سرعة الرد على الطلبات في وقت قياسي، كما استعرض نتائج استطلاع الرضا عن الخدمات العلاجية، حيث حقق محور رضا منتسبي شرطة دبي عن الخدمات العلاجية 96.1% بنسبة تحسن بلغت 4.4%، ومحور خدمات السفر وشؤون العلاج 97.5% بنسبة تحسن بلغت 11.9%، ومحور الخدمات العلاجية المقدمة بمركز العلاج 96.4%، بنسبة تحسن بلغت 2.1%.

سعادة وظيفية

استعرض الرائد عدنان الخاجة، مدير إدارة الشؤون الإدارية، نتائج الأداء الخاصة بإدارة الشؤون الإدارية، ومنها كيفية إدارة المراسلات، والسعادة الوظيفية، حيث بلغت نسبة مستوى السعادة الوظيفية في الإدارة العامة للشؤون الإدارية 99.3%، نظراً للعديد من المبادرات التي أطلقتها الإدارة العامة، ومنها النزول الميداني، ومبادرات السعادة، ولقاءات المدير العام ونائبه مع الموظفين، ونشاط خميس السعادة، والرحلات الترفيهية، ومبادرة «عونك» وهي مبادرة تهدف إلى مقابلة الموظفين للاطلاع على ظروفهم الخاصة، ووضع الحلول المناسبة لها حسب الإمكانات المتاحة، ووفقاً لطبيعة كل حالة، وكذلك التحفيز الوظيفي من خلال منهجية التكريم على مستوى القطاع، وتقييم الأداء السنوي.

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