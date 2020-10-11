محمد بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس الصيني خلال استقبال مبعوثه الخاص

المصدر: أبوظبي- وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رسالة من شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر الشاطئ، يانغ جيتشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في الصين. ونقل المبعوث في بداية اللقاء تحيات شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والتنمية والاستقرار.

تطور

من جانبه حمل سموه يانغ جيتشي تحياته وأطيب تمنياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، معرباً عن خالص تهاني دولة الإمارات حكومة وشعباً إلى الصين الصديقة وحكومتها وشعبها، بمناسبة مرور 71 عاماً على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، متمنياً للبلد الصديق مزيداً من التطور والرخاء والازدهار.

وبحث سموه ومبعوث الرئيس الصيني تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي الشامل والخاص بين البلدين، بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مختلف مسارات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وأهم مقومات تطويره خصوصاً في الجوانب العلمية والطبية والاستثمارية والاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

تعاون

كما بحثا تطورات جائحة «كورونا» على المستويين الإقليمي والدولي، وتحدياتها العالمية المشتركة وجهود التعامل مع تداعياتها على مختلف المستويات، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعاون البلدين في مجالات مكافحة الجائحة والصحة والوقاية والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى تطوير لقاحات لفيروس (كوفيد 19) يستفيد منها البلدان والبشرية جمعاء.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، فيما حضره من الجانب الصيني وانغ شياوتاو رئيس الهيئة الوطنية للتنمية والتعاون الدولي، ودنغ لي مساعد وزير الخارجية الصيني، وجيانغ فنغ نائب مدير عام إدارة غربي آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز