سفير أوزبكستان لــ «البيان»: شراكتنا مع الإمارات تشهد تطوراً سريعاً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد باختيور إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبطة بجمهورية أوزبكستان بعلاقات صداقة وثيقة وممتدة، تقوم على أسس الثقة والاحترام والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى القيم المشتركة، والمبادئ التي توحد البلدين في التسامح والتعايش والتواصل والتعاون.

وقال إن العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، تشهد تطوراً سريعاً، ومنحت العديد من الفرص والإمكانات التي تصب في توسيع التعاون والعمل المشترك بين أوزبكستان ودولة الإمارات الصديقة في مختلف المجالات الاستثمارية، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما في التنمية والتقدم.

وأفاد بأن دولة الإمارات، أكدت نجاحها في إيجاد منظومة حكومية متفردة ومتطورة، تستوعب كل التحديات والحلول المستقبلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية، وفق أرقى الممارسات العالمية، مؤكداً أن التعاون والبناء والشراكة الاستراتيجية بين أوزبكستان والإمارات، أثمرت العديد من النجاحات والفرص الجديدة، إلى جانب المساهمة في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير القدرات البشرية، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي.

دفعة قوية

وقال إبراهيموف، إن اللقاء الذي جمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، في أبوظبي، مارس 2019، أعطى دفعة قوية لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المسارات، حيث أكدا أهمية توسيع التعاون والعمل المشترك في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية والسياحية والصناعية، وغيرها من الجوانب، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما في التنمية والتقدم، ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأضاف إبراهيموف أن هذه القمة، أفضت إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، تتضمن إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة، بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في مجالات المسرّعات الحكومية، والجودة الحكومية، والخدمات الحكومية، والتطبيقات الذكية، والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال.

وبيّن السفير أن اتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات تفاهم والبرامج المشتركة، والتي تم توقيعها مع الإمارات، استهدفت جميعها تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، كما تضمنت اتفاقية بشأن منح قطعة أرض لإقامة مبنى لسفارة جمهورية أوزبكستان في الدولة، وبروتوكول تعاون بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرة لمواطني الإمارات، إضافة إلى اتفاقيات فنية.

وأضاف أن السياحة الأوزبكية إلى دولة الإمارات، شهدت نمواً نسبياً، حيث سجل عدد نزلاء الفنادق بالدولة من أوزبكستان، ارتفاعاً في حدود نسبة 1.4 ٪ في عام 2018، مقارنة بعام 2017، ليصل عددهم إلى 46067 نزيلاً بالفنادق في عام 2018، مقابل 45430 في عام 2017، وفقاً لأرقام الهيئات السياحية بالدولة، فيما تم افتتاح أول خط مباشر لطيران فلاي دبي إلى العاصمة الأوزبكية، ما يسهم في تنشيط السياحة بين البلدين.

وكانت جمهورية أوزبكستان أعفت مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية، من تأشيرة السفر المسبقة في مارس 2019، واعتباراً من 1 يناير عام 2020، أصبح بإمكان حملة إقامة دولة الإمارات سارية المفعول، من دخول جمهورية أوزبكستان، لمدة لا تزيد على 30 يوماً، من دون تأشيرة مسبقة.

شراكة استراتيجية

وكانت دولة الإمارات وأوزبكستان، قد وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية في أبريل عام 2019، في مجالات التحديث الحكومي، تتضمن إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة، بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في مجالات المسرّعات الحكومية، والجودة الحكومية والخدمات الحكومية، والتطبيقات الذكية والاستراتيجية، والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال.

قضايا رئيسة

في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، ألقى الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، كلمة في المناقشة العامة للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم خلالها رؤيته حول القضايا الرئيسة ذات الأهمية العالمية والإقليمية، مثل تكامل الجهود العالمية لمكافحة «كوفيد 19»، والأمن الغذائي، والحد من الفقر، وتغير المناخ، وفي التوقيت نفسه، 23 سبتمبر، تم عقد اجتماع ثنائي افتراضي بين سردار عمر نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والذي أسفر عن إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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