أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق الدولة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي على المناطق الشرقية والجنوبية، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، عملا على تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة شرقاً وجنوباً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً، بينما استمر البحر مضطرباً غرباً.

وظهرت أمس تشكيلات السحب الركامية التي تطورت على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، خاصة على الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، لتشهد سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مع نشاط للرياح وصلت سرعتها إلى 45 كم/‏س وكانت مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية.

وسقطت أمطار غزيرة إلى متوسطة أدت إلى جريان الأودية في وادي العشواني بالفجيرة والمنيعي ومصيلي وشوكة في رأس الخيمة، كما سقطت أمطار غزيرة على طريق خورفكان الجديد وطريق الشارقة ـ كلباء وبراق وشارع الشيخ خليفة باتجاه إلى مليحة بالشارقة.

كما هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على طريق مسافي ـ الذيد ودفتا برأس الخيمة والسيجي بالفجيرة ومسافي، كما سقطت أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول في مربض وسوق الجمعة بالفجيرة وطريق بلعة ـ أعسمة بالفجيرة والخليبية والطيبة والجريف والحلاة والمحترقة وطريق طويين ـ دبا بالفجيرة.

ووفقاً للأرصاد الجوية تتميز هذه الفترة (أكتوبر) بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وأعلى كمية أمطار سجلت خلال شهر أكتوبر كانت في الشويب بواقع 139.0 ملم في عام 2016، وبلغ أعلى سنة تكرر فيها حدوث الغبار خلال السنوات الماضية كان في مطار أبوظبي سنة 2001 حيث سجلت 6 مرات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب على مناطق متفرقة قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، قد تصل سرعتها إلى 40 كم/‏س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

كما تظهر السحب على مناطق متفرقة قد تكون ركامية شرقاً وغرباً بعد ظهر الغد، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويوم الثلاثاء تتهيأ الفرصة لتكون السحب الركامية خاصة غرباً مع سقوط أمطار.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة في سويحان بواقع 41.6 درجة مئوية عند الساعة 01:45 ظهراً.

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