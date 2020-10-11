مخالفات لمنشآت غير ملتزمة باحترازات «كورونا» بدبي.. ولا إغلاقات

المصدر: دبي- وائل نعيم، البيان

لم تسجل بلدية دبي واقتصادية دبي أي إغلاقات لمنشآت، ضمن جهودهما وحملتهما المستمرة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، في الوقت الذي سجلت الأولى 6 مخالفات و55 تنبيهاً بحق مخالفين، والثانية 25 مخالفة.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية، التي نفذها بلدية دبي على المؤسسات في 9 أكتوبر الجاري 278 زيارة رقابية، أسفرت عن مخالفة 6 مؤسسات وتوجيه 55 تنبيهاً، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولم تسجل أي حالة إغلاق، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 78%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 217 مؤسسة.

وتحرص بلدية دبي من خلال الجولات التفتيشية على التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات، التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

اقتصادية دبي

بدورها نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة (كوفيد 19).

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه تم خلال الزيارات مخالفة 25 منشأة تجارية، تنوعت ما بين محال بيع بالتجزئة، وصالة بلياردو ونادي بولينج، وتجارة الهواتف المتحركة، الصرافة، تجارة الملابس الجاهزة، التصوير الفوتوغرافي، تجارة لوازم التدخين، تجارة الأحذية، الخياطة والتطريز، تجارة مواد البناء، ومحمصة.

وقد تم مخالفة 23 منشأة منها، بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، في حين تم مخالفة المنشأتين الأخريين، لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي. وقد اشتملت مواقع المنشآت المخالفة على عدد من مراكز التسوق، إلى جانب مناطق مرسى دبي، السطوة، والبدع.

من جهة أخرى، بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 317 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر «أبل وغوغل وهواوي» أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

تعاون



أهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في الحفاظ على المكتسبات، التي حققتها إمارة دبي، إلى جانب استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية، من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز