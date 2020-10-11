«أبوظبي للإسكان»: يجب حجز موعد مسبق قبل زيارة مركز خدمة المتعاملين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أنه يتوجب على جميع المتعاملين الراغبين في زيارة مركز خدمة المتعاملين في مدينة أبوظبي، القيام بحجز موعد مسبق عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (adha.gov.ae) أو عبر تطبيقها للهواتف والأجهزة الذكية قبل التوجه لزيارة المركز، وذلك حرصاً من الهيئة على توفير تجربة سهلة وسريعة وآمنة للمتعاملين.

التزام

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، فضلاً عن ضرورة التطبيق التام لجميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المُعلنة من قبل الجهات المعنية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وذلك حرصاً من الهيئة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، وضمان توفير تجربة سلسة للجميع.

إجراءات

وتتضمن هذه الإجراءات إبراز نتيجة سلبية لفحص فيروس «كورونا» المستجد، حيث يشترط أن يكون الفحص حديثاً ولم يمض عليه أكثر من شهر حداً أقصى، مع الالتزام بالتعليمات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تحميل وتفعيل تطبيق الحصن، كما يتوجب على المتعامل إبراز الرسالة النصية الخاصة بموعد الزيارة في المركز.

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