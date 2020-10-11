ورش عمل افتراضية للمورّدين خلال «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي جلسات وورش عمل افتراضية للموردين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على هامش الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، والخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية، واللذين تنظمهما الهيئة سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتنظم الهيئة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» ثلاثيي الأبعاد هذا العام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية، على أهمية العلاقة الاستراتيجية، التي تجمع الهيئة مع الموردين، وحرص الهيئة على تعزيز المزايا التنافسية، من خلال إدارة العلاقة معهم بفعالية وشفافية، بما يضمن إدارة المخاطر ومواجهة التحديات باقتدار، ويحقق استدامة عمليات التوريد ويخفض النفقات، بما يرسخ سعادة الموردين وكل المعنيين.

وأضاف معاليه: «تعمل الهيئة على رفع مستوى وعي كل المعنيين وإشراكهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. ويتيح معرض «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية 2020» فرصة استثنائية لجمع الموردين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من كل أرجاء العالم، للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والمتجددة والبيئة والنفط والغاز والاستدامة البيئية، ومنع هدر الموارد الطبيعية».

وتستضيف قاعة المياه على مدار الأيام الثلاثة لـ«ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية 2020»، ورش عمل وندوات وجلسات نقاشية.

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