«كهرباء الشارقة»: تطوير الشبكات في 23 منطقة وإنجاز 157 محطة توزيع

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 157 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت، واستبدال المعدات وقطع الغيار في 111 محطة، وترقية 26 محطة وعمل توسعات جديدة في 7 مناطق بمدينة الشارقة، وتنفيذ مشروعات لتعديل وتطوير الشبكات القديمة في 23 منطقة، وذلك ضمن خطتها للعام الجاري لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات الأعطال ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً لتطوير الشبكات واستمرار عمليات التنمية الشاملة في كل المناطق بإمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير البنية التحتية بجودة عالية وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في العمل على استكمال خطة تطوير شبكة النقل والتوزيع وتنفيذ محطات الكهرباء الفرعية، ومراعاة شروط الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية.

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