بلدية أبوظبي تنجز إعادة تأهيل وتطوير صالة إسعاد المتعاملين

المصدر: (أبوظبي - وام )

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، في مبناها الرئيس، مشروع إعادة تأهيل وتطوير صالة إسعاد المتعاملين، وفقاً لأرفع وأفضل الممارسات والمواصفات العالمية، وذلك بهدف إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات متكاملة ذات معايير حضارية، تحقق تطلعات المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، وتكون قادرة على تلبية متطلبات المتعاملين على أكمل وجه، وتحت سقف واحد.

وأكدت البلدية أنها تسعى بشكل مستمر، نحو تكريس وتجسيد كل الممارسات والمشاريع التطويرية، التي تعكس الوجه المشرق للنهضة الشاملة، التي تشهدها أبوظبي على الصعد كافة، وفي الوقت ذاته، مواكبة المستجدات ومتطلبات التنمية، وترقية الخدمات بشكل متصاعد، يتواءم مع مكانة البلدية، كمؤسسة خدمية عريقة.

وقالت البلدية إن أعمال تأهيل صالة إسعاد المتعاملين وتطويرها، شمل العديد من المحاور، حيث حرصت البلدية على اعتماد التصميم الحديث للصالة، والمتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي، بتوفير سبل إسعاد المتعاملين، وتلبية احتياجات كافة فئات وشرائح متعاملي بلدية مدينة أبوظبي، والمواءمة مع توجهات التحول الرقمي لخدمات بلدية مدينة أبوظبي.

كما راعى المشروع، أهمية تهيئة المركز، وفقاً لدراسات الطاقة الاستيعابية، والتنبؤ الاستباقي بحجم الطلب، وفقاً لمعايير محددة، وضمان تحقيق رحلة المتعاملين بشكل سلس وسهل، للحصول على الخدمات، بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.

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