«أبوظبي للزراعة» تطلق منظومة إدارة الأداء المؤسسي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منظومة إدارة الأداء المؤسسي المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تتبع نموذج التنفيذ المتميز للاستراتيجية (The Execution Premium) ونموذج المؤسسة ذات البعد الاستراتيجي (Strategy Focused Organization)، وذلك بهدف قياس مخرجات العمل المؤسسي بما يتوافق مع التطلعات الحكومية واحتياجات المتعاملين.

وتهدف منظومة إدارة الأداء المؤسسي المحدثة إلى خلق ثقافة إدارة الأداء المؤسسي بما يدعم تنفيذ الأهداف والخطط الاستراتيجية وفق مؤشرات تنافسية وعالمية تضمن تحقيق الريادة والمرونة في الاستجابة للمتغيرات، وتشمل هذه المنظومة المكونات الرئيسية التالية: الخرائط الاستراتيجية، بطاقات الأداء المتوازن، تقارير الأداء، ومكونات فرعية تشمل الأهداف، المؤشرات، المبادرات، التحديات ونتائج الأداء.

وتكمن أهمية إدارة الأداء المؤسسي كونها عملية متكاملة للتأكد من مسار المؤسسة والعمل على تصحيحه، وذلك خلال فترة تنفيذها للخطة الاستراتيجية من خلال مؤشرات أداء محددة تقارن بمستهدفات واضحة بشكل دوري لضمان تحقيقها لأهدافها الاستراتيجية خلال العام. كما تسهم أيضاً في استخلاص النتائج التي يتعين اتباعها لتصحيح الانحرافات وتحسين الأداء خلال الفترات الزمنية، ووضع أهداف جديدة وتعديل الخطط القائمة للنهوض بمستوى الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى ربط أداء الأفراد بالأهداف والاستراتيجيات الموضوعة للمؤسسة وتعزيز ثقافة إدارة الأداء المؤسسي لديهم.

كما حرصت الهيئة على تقديم التدريب اللازم على منظومة إدارة الأداء المؤسسي لما يزيد على 1000 موظف، وتحديث ما يقارب 350 مؤشراً وفق مقارنات معيارية تضمن وضع مؤشرات طموحة وربطها بالأهداف الوظيفية التي تسهم في زيادة إنتاجية الموظفين والارتقاء بالأداء المؤسسي والوظيفي.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزامها التام باستراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق التميز في إدارة الأداء المؤسسي والعمل على تطويرها، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال التي من شأنها أن تسهم في رفع فاعليتها وكفاءتها. وتسعى الهيئة من خلال هذه المنظومة للوصول إلى آفاق جديدة في التميز المؤسسي تصل إلى أعلى مستويات الريادة في الأداء، لتصبح الهيئة بذلك جهة سبّاقة ومبتكرة يحتذى بها في تطبيق أفضل الممارسات الحكومية.

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