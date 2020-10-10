المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب إطلاق مبادرة "ممارسات الشباب لتعزيز الصحة النفسية"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر تحت شعار "التحرك من أجل الصحة النفسية: فلنستثمر فيها".

وتهدف المبادرة، التي جاءت نتاج سلسة جلسات استماع للشباب ومتابعة أنشطتهم واهتماماتهم المختلفة في ملف الصحة النفسية، إلى تحسين ممارسات الشباب بهذا الشأن.

وستعمل المؤسسة الاتحادية للشباب من خلال هذه المبادرة على مشاركة الشباب مجموعة من العادات التي من شأنها أن تعزز الصحة النفسية، ومتابعة الممارسات الإيجابية في يوميات الشباب التي لها أثر إيجابي على صحتهم النفسية، كما ستقوم بتوثيقها ومراجعتها وتقييم أثر ودور كل منها من قِبل مختصين وخبراء في مجال الصحة النفسية.

وستعمل أيضاً على رصد مختلف الممارسات الإيجابية المستمدة من الموروث الثقافي، والمجتمع والعائلة.

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