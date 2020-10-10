«قضاء أبوظبي» تستعرض فرص التدريب العملي لديها

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ندوة دولية عن بعد حول فرص التدريب العملي، التي توفرها الدائرة للدارسين والخريجين من مختلف الجامعات المحلية والعالمية.

شارك في الندوة 30 من أعضاء الهيئات الإدارية في كل من المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية، وجامعة نورث أمبريا بالمملكة المتحدة، إضافة إلى مشاركين من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن الدائرة تعمل وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً ودولياً للتدريب القضائي والقانوني، مشيراً إلى ما تتمتع به الدائرة من خبرات متميزة في مختلف الجوانب القضائية والإدارية، ما يشكل فرصة غنية للمتدربين للإلمام بأفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.

وأضاف أن الدائرة ترتبط بعدد من الشراكات عالمياً مع مؤسسات قضائية وقانونية وتدريبية، ما أضاف بعداً عالمياً لأدائها، وذلك من خلال تبادل الخبرات مع هذه المؤسسات، أو استضافة المدربين ممن يتمتعون بخبرات تدريبية مميزة.

يذكر أن الندوة التي تحدث خلالها عدد من المستشارين والقضاة ووكلاء النيابات في دائرة القضاء؛ قدمت صورة عامة حول إجراءات التدريب العملي للطلبة الدارسين المعتمدة لديها، والإجراءات القانونية المعمول بها في إمارة أبوظبي، إضافة إلى ما تميزت به دائرة القضاء عالمياً خلال فترة جائحة (كوفيد 19) من قدرة على التواؤم مع المتغيرات المتسارعة، واستمرارية الأعمال باستخدام التقنيات الحديثة.

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