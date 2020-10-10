المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تسيّر طائرتي مساعدات إلى السودان

المصدر: وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي طائرتي مساعدات لدعم المتضررين من الفيضانات المدمرة في السودان.

غادرت طائرة الشحن الجوي التابعة لطيران الإمارات من طراز B777 المتجهة إلى الخرطوم مطار دبي الدولي صباح اليوم، وستغادر طائرة ثانية غداً، وتحمل كلاهما ما يقرب من 100 طن متري من شحنات الإغاثة، التي قدمها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ويشهد السودان أسوأ فيضانات منذ عقود، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أوائل سبتمبر الماضي اعتباراً من 4 أكتوبر 2020، تضرر أكثر من 860.000 شخص من الفيضانات، وتضرر أو دمر ما يقرب من 166.000 منزل، وتوفي أكثر من 100 شخص ولحقت أضرار جسيمة بالمحاصيل الغذائية والماشية قبل موسم الحصاد مباشرة، ويتعرض ملايين الأشخاص لخطر نقص الغذاء. علاوة على ذلك، تم تدمير العديد من مصادر المياه أو تلوثها - حيث يهدد ركود المياه بانتشار الأمراض. مع استمرار موسم الأمطار، لا يزال خطر حدوث مزيد من التدهور مرتفعا.

وقال جاغان تشاباجين، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن السودان في خضم حالة طوارئ إنسانية كبرى حيث آلاف العائلات بلا مأوى، ومئات الآلاف من الأرواح دمرت وحوالي نصف السكان المتضررين هم من الأطفال وستوفر هذه الرحلة، بدعم من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، مستلزمات الإيواء الطارئ والمستلزمات المنزلية لدعم نحو 5000 أسرة فقدت منازلها ومصادر رزقها، إضافة إلى معدات الصرف الصحي للحد من خطر الأمراض التي تنقلها المياه، مؤكدا التزام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتعزيز الدعم للشعب السوداني .

وأضاف أن الاتحاد الدولي يعمل عن كثب مع متطوعي وموظفي الهلال الأحمر السوداني الذين كانوا في طليعة الاستجابة الإنسانية، حيث يوزعون المواد الغذائية ومواد الطوارئ، ويقدمون الدعم النفسي والاجتماعي، ويساعدون العائلات على الانتقال إلى مناطق مرتفعة، ويدعمون جهود مكافحة الأمراض لتجنب انتشار الأمراض بعد الفيضانات.

من جهته، ذكر جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي أن الإمارات تستجيب لحالات الطوارئ في السودان من خلال قنوات سخية مختلفة وستواصل مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية دعم أعضائها الملتزمين بمساعدة السكان المتضررين من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة.

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