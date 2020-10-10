غداً تنتهي مهلة الثلاثة أشهر لتسوية أوضاع المقيمين وتجديد بطاقة الهوية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تنتهي يوم غد الأحد في تمام الساعة 12 مساء، مهلة ثلاثة أشهر التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسوية أوضاع المقيمين، وتجديد إقاماتهم، حيث سيكون بإمكان جميع المتعاملين انجاز معاملاتهم الكترونياً طول اليوم سواء عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي أو الموقع الالكتروني.

وبينت الهيئة بأنه وبعد دخول التوقيت المحلي للدولة الساعات الاولي من يوم الاثنين، سيبدأ النظام الالكتروني في إجراءات فرض غرامات التأخير على أصحاب بطاقات الهوية المنتهية على المتعاملين المستفيدين من مهلة تمديد تجديد الهوية التي كانت الهيئة قد أعلنت عنها في يوليو الماضي، بالتزامن مع حزمة الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها لمواجه جائحة كورونا "كوفيد 19".

وتفصيلاً، فقد كانت الهيئة أعلنت عن بدائها في 12 من يوليو عن منح المقيمين مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم، وتجديد إقاماتهم، إذا كان انتهاؤها بعد الأول من مارس الماضي، دون احتساب أي غرامات إلى حين انتهاء المهلة غدا الاثنين، كما منحت المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون، مهلة ثلاثة أشهر لتجديد بطاقات هويتهم، المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، دون فرض أية غرامات.

وتضمنت الإعلان منح المقيمين الموجودين خارج الدولة شهراً، من تاريخ قدومهم إلى الدولة، لتجديد إقاماتهم التي انتهت بعد الأول من مارس الماضي.

وستشرع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اعتباراً من يوم الإثنين، أيْ بعد دخول التوقيت المحلي الساعة 12 ودقيقة من منتصف الليل، في تفعيل، نظام فرض غرامات تأخير على أصحاب بطاقات الهوية المنتهية، من المتعاملين المستفيدين من مهلة تمديد تجديد الهوية.

وأكدت بانه بإمكان المستفيدين من المهلة في حال عدم تمكنهم من انجاز معاملاتهم عبر مكاتب الطباعة التي تنتهي أوقات عملها قبل حلول الساعة 12 من منتصف الليل، التقدم بمعاملاتهم عبر منظومة الخدمات الالكترونية التي توفرها لكافة المستفيدين.

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