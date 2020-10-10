محمد بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس الصيني خلال استقباله مبعوث الرئيس

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، رسالة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في قصر الشاطئ.. معالي يانغ جيتشي المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في الصين.

ونقل المبعوث في بداية اللقاء تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والتنمية والاستقرار.

من جانبه حمل سموه معالي يانغ جيتشي تحياته وأطيب تمنياته إلى فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية.

معربا عن خالص تهاني دولة الإمارات حكومة وشعبا إلى الصين الصديقة وحكومتها وشعبها بمناسبة مرور 71 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.. متمنيا للبلد الصديق مزيدا من التطور والرخاء والازدهار.

وبحث سموه ومبعوث فخامة الرئيس الصيني تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الشامل والخاص بين البلدين بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مختلف مسارات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وأهم مقومات تطويره خاصة في الجوانب العلمية والطبية والاستثمارية والاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحثا تطورات جائحة " كورونا " على المستويين الإقليمي والدولي وتحدياتها العالمية المشتركة وجهود التعامل مع تداعياتها على مختلف المستويات، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعاون البلدين في مجالات مكافحة الجائحة والصحة والوقاية والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى تطوير لقاحات لفيروس " كوفيد ــ 19 " يستفيد منها البلدان والبشرية جمعاء.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضره من الجانب الصيني معالي وانغ شياوتاو رئيس الهيئة الوطنية للتنمية والتعاون الدولي ومعالي دنغ لي مساعد معالي وزير الخارجية الصيني وسعادة جيانغ فنغ نائب مدير عام إدارة غربي آسيا وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الصينية وسعادة ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

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