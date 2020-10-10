قرقاش: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ

المصدر: البيان الإلكتروني

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الإمارات ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو قره باغ كخطوة ضرورية لإحلال السلام.

وأعرب معاليه عن تقديره العميق لدور ومساعي روسيا الخيرة في إحلال السلام بين الدولتين.

ونشر وزير الدولة للشؤون الخارجية تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ كخطوة ضرورية لإحلال السلام. ونقدر عميقاً الجهود الروسية الخيرة للوصول إلى هذا الاتفاق، وندعو أذربيجان وأرمينيا، البلدين الصديقين، إلى مسار سياسي تفاوضي يضمن الاستقرار والازدهار لشعبيهما".

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