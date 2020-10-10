إقامة دبي ومكتب دبي للتنافسية يناقشون أفضل الممارسات والتجارب في التنافسية

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع مكتب دبي للتنافسية، التابع لاقتصادية دبي، ورشة افتراضية حول التنافسية وكيفية البحث عن أفضل الممارسات، تحدث خلالها سعادة هاني الهاملي مدير مكتب دبي للتنافسية، والعقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل في إقامة دبي. والأستاذة نورة سعيد المحمود مدير أول قسم المبادرات والمشاريع التنافسية في مكتب دبي للتنافسية.

وتأتي هذه الورشة بهدف تعزيز الجهود الوطنية بين المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر ثقافة التنافسية ووضع حلول مبتكرة تعزز من رفاهية المواطنين وترفع من مستوى جودة الحياة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يتماشى مع أهداف ومخرجات استراتيجيات بناء مستقبل مدينة دبي. كما تأتي بهدف تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التميز والريادة العالمية في كافة القطاعات في الدولة.

واستعرضت الأستاذة نورة سعيد المحمود مدير أول قسم المبادرات والمشاريع التنافسية في مكتب دبي للتنافسية خلال الجلسة عدة محاور منها تعريف مفهوم التنافسية حسب الجهات والمنظمات الدولية، وأهمية التنافسية في الدولة وعلى مستوى إمارة دبي، وماهي الجهات المعنية بإنشاء تقارير ومؤشرات التنافسية،آلية قياس المؤشرات وفق منهجيات المنظمات الدولية، وأدوات قياس المؤشرات الدولية، كما تناولت الورشة تسليط الضوء على المؤشرات المتعلقة بنطاق الإدارة العامة للإقامة شوؤون الأجانب بدبي، وبطاقة تحليل الفجوات للمؤشر ودور مكتب دبي للتنافسية في رصد هذه التقارير وربطها مع المؤشرات الموجودة والمذكورة في التقارير العالمية.

وقال هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية، التابع لاقتصادية دبي: "نواصل في مكتب دبي للتنافسية جهودنا الرامية إلى تعزيز ثقافة التنافسية لدى مختلف فئات المجتمع، وتأتي ورشة العمل التدريبية الافتراضية اليوم لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في هذا الإطار، حيث تطرقت إلى مفهوم التنافسية، وسلطت الضوء على الوضع التنافسي في إمارة دبي، والمراتب التي حققتها دولة الإمارات في مجال التنافسية على الصعيد العالمي، وغيرها من المحاور والمؤشرات. وتعتبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، شريك استراتيجي في رحلتنا نحو التنافسية، ولهم جهود كبيرة ومميزة في تطوير العمل واستشراف المستقبل، وتقديم خدمات استثنائية في جميع المناطق، والتي بدورها تقدم تجربة متميزة وفريدة لجميع الزوار القادمين إلى الدولة".

وأضاف: "انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، والتزاماً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "على الشباب أن يتزودوا بالعلم والمعرفة لأنهما السلاح الوحيد والدائم في هذه الحياة"، نعمل باستمرار على تعزيز ثقافة التنافسية، ومدى أهميتها لدى مختلف الفئات والجهات، إذ تشكّل في الوقت الراهن عصب رئيسي للحكومات على مستوى العالم، وعنصر مهم في وضع أجندة العمل. على مستوى الدولة اليوم، تقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وباقي أجهزة العمل التنافسية المحلية في مختلف إمارات الدولة، بعمل كبير وجهد متميز ومتواصل، بهدف رفع سمعة الدولة في جميع المحافل، من بينها مضمار التنافسية".

من جهته أكد العقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل في إقامة دبي أن حكومة دبي تعمل انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بجعل التنافسية جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة. مضيفاً أن إقامة دبي تعمل على ترجمة مفهوم التنافسية وتأثيرها على مختلف المجالات من خلال تحديد موقعها الريادي والتنافسي بين مختلف الجهات الرائدة في نفس التخصص والمجال، وايجاد المبادرات التحسينية والخطط لتحقيق المراكز الأولى في مؤشر التنافسية.

وثمن العقيد عبدالصمد الجهود المتميزة التي يقوم بها مكتب دبي للتنافسية في رصد وتحليل تقارير التنافسية العالمية التي تتطلب تكثيف الجهود بين المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لما لهم من دور كبير في وضع دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً ودبي بشكل خاص على خارطة التنافسية العالمية وتحقيقها لمراكز متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي.

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