إطلاق مبادرة خدمة مكتب المطالبات الالكترونية لتطوير عملية مطالبات التأمين الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق مبادرة خدمة مكتب المطالبات الالكترونية ضمن نظام الملف الوطني الصحي الموحد "رعايتي"، الذي يربط بين المستشفيات والعيادات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وتوفر الخدمة إدارة أفضل للمعلومات المركزية المتعلقة بمطالبات التأمين الالكترونية وتتبعها، لتحسين مستوى الخدمات العلاجية وخفض التكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية في دولة الإمارات، بهدف تحقيق منظومة صحية ذكية ومتكاملة تخدم المستفيدين من الخدمات الصحية، وتعزز من الرقابة على المنظومة التأمينية للحد من سوء الاستخدام للموارد المالية.

وستغطي خدمة مكتب المطالبات الالكترونية سير عمل جميع المطالبات بين مرافق الرعاية الصحية وشركات التأمين، بدءاً من التحقق من أهلية وتغطية التأمين للمريض، إلى تلقي معلومات الدفع الكترونياً بما في ذلك تقديم المطالبات، وتعقب حالات الرفض.

ويمكن متابعة ومراقبة جميع هذه الخدمات من قبل المستخدمين المصرح لهم في مرافق الرعاية الصحية من دون الاعتماد على شركات التأمين.

ويهدف نظام "رعايتي" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" من على منصة الوزارة، أثناء فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 إلى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لمجتمع دولة الإمارات، ليغطي المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالدولة عام 2021. وتتولى إدارة البرنامج وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع شركة "بيور سي اس " المتخصصة بتكنولوجيا الرعاية الصحية.

حلول مبتكرة في إدارة البيانات الصحية

وأكد عوض صغيّر الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن نظام "رعايتي" ، الذي يمثل منصة صحية رقمية تعرض بيانات محدثة لسجلات المرضى، وتقدم حلولاً مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية، يوفر نظاماً متكاملا للرعاية الصحية في الدولة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا. كما يقوم برنامج "رعايتي" بتوظيف ونشر مبادرات صحية أخرى مع خدمات تبادل المعلومات الطبية كجوهر لهذا البرنامج، وذلك تماشياً مع استراتيجية الوزارة بتطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية وتطوير التكنولوجيا المناسبة لنظام إدارة صحة السكان. لافتاً إلى أن اطلاق خدمة "مكتب المطالبات الالكترونية" في نظام رعايتي يسهل على المرضى الحصول على الرعاية الصحية مع مراعاة متوازنة للموارد المالية التأمينية.

من مبادرات التحول الرقمي

وأوضحت مباركة ابراهيم مدير إدارة تقنية المعلومات أن "محرك أو مكتب بريد eClaims أحد مبادرات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية التي تطلقها الوزارة بالشراكة مع بيور سي اس ، ضمن برنامج رعايتي، مشيرة إلى أن خدمة مكتب المطالبات الالكترونية تسهم في تحسين تجربة المريض، وذلك من خلال الحد من التأجيل الناجم عن تقديم مطالبات التأمين الخاطئة، كما تعمل على تحسين كفاءة معالجة المطالبات. حيث سيتم فحص أهلية وتغطية التأمين الكترونياً عن طريق شبكات آمنة في غضون دقائق معدودة، على عكس النظام السابق، الذي يحتاج فيه المريض إلى الانتظار لمدة زمنية للحصول على التأمين.

وفي نفس الوقت، سيكون هنالك فرصة للمستشفيات والعيادات لتوفير تكاليف إضافية، عن طريق تطوير آليات الحصول على إذن مسبق وتقديم المطالبات الالكترونية".

ومن جانبه، قال "راجيش دوغار"، مدير مشروع برنامج "رعايتي" في بيور سي اس : "سيقوم محرك أو مكتب بريد eClaims بجمع المعلومات المالية والطبية من جميع مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات الشمالية حسب تصميم معين وفقاً للمعايير الدولية. ثم يعمل كوسيط بين مزودي الخدمات (المستشفى، العيادة، طبيب الأسنان) وشركات التأمين. وسيقوم المحرك بفحص المعاملات الكترونيا للتأكد من عدم وجود أخطاء، ولضمان رفع المطالبة لشركة التأمين بشكل سليم".

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