بلدية دبي تطلع على «رعاية الموهوبين» بشرطة أبوظبي

اطلع وفد من بلدية دبي عبر تقنية الاتصال المرئي على جهود وإنجازات شرطة أبوظبي في رعاية الموهوبين من منتسبيها وآلية اكتشافهم والأدوات المستخدمة لرعايتهم وتنمية مواهبهم، والنظام الإلكتروني «طموح» لإدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية.

واستعرض الرائد الدكتور بخيت سالم العامري رئيس قسم الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والرائد أحمد علي المنصوري مدير مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية طبيعة العمل في مركز إدارة المواهب والمؤشرات الاستراتيجية والخطة الإعلامية والإنجازات في مجال إدارة المواهب.

من جانبها أعربت فاطمة عبدالله البدواوي مدير قسم إدارة الوثائق والمعلومات ببلدية دبي رئيسة الوفد عن إعجابها بالجهود التطويرية والتطبيقات المبتكرة لشرطة أبوظبي لتنمية ودعم الموهوبين والاهتمام بإنجازاتهم.

يذكر أن جهود إدارة المواهب بشرطة أبوظبي صُنفت كأفضل ممارسة في هذا المجال على مستوى إمارة أبوظبي حسب دليل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الصادر في شهر مارس 2019. (أبوظبي - البيان)



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