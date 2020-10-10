«استشاري الشارقة» يقر توصيات بشأن «هيئة الوثائق والأرشيف»

المصدر: الشارقة - وام

أقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها أمس الأول بمقر المجلس مشروع توصياتها بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري لدراستها وإقرارها.

ويأتي اجتماع اللجنة لإعداد مشروع التوصيات بعد أن ناقش المجلس في جلسته السادسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف وإدراج بند التوصيات ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية للمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر والتي من المقرر عقدها في 15 أكتوبر الجاري.

حضور

حضر الاجتماع علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وترأس الاجتماع الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس اللجنة بحضور أعضائها محمد علي محمد النقبي مقرر اللجنة وأحمد سالم سيف الزعابي ومحمد حمد عبدالله الزعابي وعلي سعيد بن شرارة الكتبي ومحمد عبدالله مطر بن شميل الكتبي ومن الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز بن خادم وإسلام الشيوي.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مختلف المحاور التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشة سياسة الهيئة متطرقة إلى أهم الرؤى التي من شأنها أن تعزز من أدوار وجهود هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف وتواصلها مع الجهات الحكومية لتنظيم الأرشيف الحكومي إضافة إلى أعمالها في التوثيق الشفاهي وغيره من المهام التي تتولاها الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز