«على طريق التميز» جلسة حوارية افتراضية بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالتعاون مع الإعلام والعلاقات العامة، أول من أمس، جلسة حوارية عن بُعد بعنوان «على طريق التميز».

واستضافت الجلسة العميد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة للحديث حول جوانب التميز المؤسسي لتحقيق الريادة، والتي تهدف من خلالها إلى نقل المعرفة والخبرة العملية إلى أفراد المجتمع. وتناولت الجلسة التي أدارها الملازم سعود جاسم بوصيم بإدارة الإعلام والعلاقات العامة العديد من المحاور وتحدث خلالها مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية عن مفهوم التميز وعدد الجوائز التي حصدتها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وكيف استطاعت المؤسسة الوصول إلى العالمية في المنافسات، وإحراز المراكز الأولى من خلال خطة عمل محددة الأهداف في كل مرحلة.. لافتاً إلى أن تعدد الجوائز يضع المؤسسة أمام تحدٍ كبير للحفاظ على المستوى نفسه من التميز والريادة عالمياً.

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