مكتوم الشريفي يثمن جهود المرأة في العمل الأمني

المصدر: أبوظبي - وام

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على تمكين المرأة الإماراتية في العمل الشرطي والأمني في كافة قطاعاته، لافتاً إلى أن العنصر النسائي يشغل كافة الوظائف في المجال الأمني. جاء ذلك خلال لقائه القيادات الشرطية النسائية في شرطة أبوظبي ضمن اللقاء السنوي الذي ينظمه مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية بهدف الوقوف على مسيرة المنتسبات وجهودهن في مجالات العمل الشرطي والأمني والتعرف على استعداداتهن لما بعد الخمسين.

وأشار اللواء الشريفي إلى أن المرأة الإماراتية تتمتع بأعلى درجات الكفاءة سواء في مجالات العمل المكتبي أو الميداني أو تقديم الخدمات الشرطية المتميزة للجمهور لتثبت التزامها أداء المهام الموكلة إليها منذ التحاقها بالسلك الشرطي. وأشاد باهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة للعنصر النسائي في كافة مواقع العمل الوطني حيث أثبتت الإماراتية ولا تزال، كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات وأكدت حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها وخصوصاً في مجالات العمل الشرطي والأمني.



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