يد العطاء الإماراتية تواصل إغاثة المحتاجين

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل الإمارات جهودها التنموية والإغاثية والطبية في كل بقاع العالم، التزاماً بنهج القيادة الرشيدة، ورسالتها الإنسانية، بتوفير الحياة الكريمة للمحتاجين والمنكوبين.

فقد وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفد «الهيئة» في نواكشوط بتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية في موريتانيا، مؤكداً أن الإمارات لن تدخر جهداً لتعزيز دورها الإنساني في موريتانيا. واطلع سموه خلال اتصال هاتفي مع رئيس وفد «الهلال» في نواكشوط على مشاريع الهيئة التنموية.

والتي تتضمن مستشفى أم الإمارات للأمومة والطفولة، وقرية عطايا. وفي السودان، قدم أطباء الإمارات الرعاية الصحية لما يزيد على 20 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات في 3 ولايات.

وذلك في إطار حملة زايد الإنسانية العالمية. كما أرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 15 طناً من الإمدادات الطبية للأردن لدعم جهود 15 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية في الحد من انتشار «كوفيد 19». وقد قدمت الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 1485 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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