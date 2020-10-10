ضرار بالهول: خارطة طريق لأبناء الوطن

المصدر: (دبي -نورا الأمير)

قال ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إن التغريدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في «تويتر»، حول أهمية الكلمة تدل على أهمية الفلسفة التي يعتمدها سموه منهجاً في الحياة، باعتبار أنها أيضاً يمكن أن تمثل خارطة طريق بكل معنى الكلمة لأبناء هذا الوطن العزيز، وأي خارطة طريق أجدر بالثقة والاهتمام من تلك التي تبنى على الارتقاء بالعقول، وتعزيز قيمة الكلمة، ففي البدء كانت الكلمة، والكلمة من عند الله، ولا أحد يستطيع أن ينكر أثر الكلمة في حياة الناس، فكم من التغيرات الكبرى في الحياة ابتدأت بكلمة.

وأضاف: «كم كلمة نقولها لمريض أو محتاج أو عاجز كانت سبباً في دفع روح الأمل فيه، فقام بما لم نتوقعه، فالكلمة الطيبة تفعل المستحيل، ويمكن أن تدفع بنا نحو الأخلاق والسمو الإنساني، وكذلك الكلمة السيئة يمكنها أن تصنع تأثيراً سيئاً، والتشجيع على الخير والأخلاق من خلال الكلمة، هو الأساس لبناء منظومة اجتماعية ناجحة، تكون السبيل الأنجح نحو المستقبل».

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