تعزيز التعاون في الابتكار بين الإمارات وإيطاليا

المصدر: (أبوظبي - البيان )

كانت المهمات الفضائية التي نفذتها الإمارات والتطورات والابتكارات الإيطالية الجديدة في هذا القطاع موضوع منتدى مباشر تم عقده عبر الإنترنت، استضافته سفارة إيطاليا لدى الإمارات كجزء من مبادرة «Innov Italy UAE» وقدمت الجلسة رؤى لمجموعة من المتحدثين، بما في ذلك ممثلون من وكالتي الفضاء الإيطالية والإماراتية إلى جانب سفير إيطاليا في الإمارات.

وتركز المبادرة على بحث الفرص لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الابتكار بين إيطاليا والإمارات بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة دبي للمستقبل. وتحدث حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر في مركز محمد بن راشد للفضاء عن البرامج المستقبلية التي تسعى الإمارات لتنفيذها.

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