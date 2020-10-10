طالبة تقدم الورود للعاملين في خط الدفاع الأول بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كرم العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، الطالبة ابارنا ساي، الطالبة بالمدرسة الهندية الثانوية، نظير لفتتها الطيبة المتمثلة في توزيع الورود في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ على مجموعة من ضباط وأفراد الإدارة من خط الدفاع الأول، تعبيراً عن شكرها لخط الدفاع الأول الذين تابعت جهودهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام أثناء برنامج التعقيم الوطني.

وقال العميد الرزوقي في التكريم الذي حضره العقيد المقدم خالد الحمادي، نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ: إن هذا الكريم يأتي تعبيراً عن شكر شرطة دبي للطالبة التي بادرت بالتواصل مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وأعربت عن رغبتها في توزيع الورود لخط الدفاع الأول، تقديراً وعرفاناً لهم على تضحياتهم خلال برنامج التعقيم الوطني.



علاقة متميزة

وأكد أن شرطة دبي خلقت علاقة متميزة بينها وبين المجتمع، وعززت التواصل بمختلف قنوات الاتصال، ما أسهم في جعل المجتمع والشرطة فريق عمل واحداً يهدف لتحقيق الأمن والأمان من خلال مبدأ «الجميع مسؤول»، والمساهمة في جعل إمارة دبي إحدى أكثر المدن أماناً في العالم، مشيراً إلى أن متابعة الطالبة ابارنا ساي لشرطة دبي ودورهم في أثناء برنامج التعقيم الوطني يعد انعكاساً إيجابياً للتواصل البناء بين الشرطة والمجتمع.

من جانبها، قالت ساي: أنا سعيدة جداً بهذا التكريم، وقيامي بتوزيع الورود ما هو إلا تعبير عن حبي وتقديري الكبير لشرطة دبي، على ما بذلوه من جهود لحماية المجتمع في سبيل مكافحة جائحة كورونا «كوفيد 19».

وعبر والدا الطالبة عن شكرهما للقيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال وتكريم ابنتهما وتقدير مبادرتها، متمنيان دوام التوفيق والازدهار لشرطة دبي.

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