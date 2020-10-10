محمد بن راشد: كلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومروءتنا

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومروءتنا، والعقول ترتقي بالكلمة الجميلة.

مشيراً سموه إلى أن شرف الرجل في كلمته، وأن كلماتنا تمثل أوطاننا.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر» عبر وسم علمتني الحياة: «علمتني الحياة أهمية الكلمة.. شرف الرجل في كلمته.. دين الإنسان في كلمة.. بداية الخلق كانت بكلمة.. أبواب السماء تفتح بكلمات.. أقفال القلوب تكسر بكلمات.. العقول ترقى بالكلمة الجميلة.. النفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة.. كلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومروءتنا.. كلماتنا تمثل أوطاننا.. لنشرف أوطاننا».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز