عبدالله بن زايد ووزير خارجية ماليزيا يبحثان العلاقات الثنائية وجهود احتواء كورونا

المصدر: وام



بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي داتوك سيري هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا علاقات الصداقة و التعاون المشترك بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و اتفق الجانبان على عقد لقاء قريب يجمعهما و تشكيل فرق عمل لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في عدة مجالات منها الاقتصادية و الاستثمارية و التجارية و الأمن الغذائي و التعليم.

و استعرض سموه و معالي وزير الخارجية الماليزي تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتعاون بين البلدين في مواجهة تداعياته على صعيد تبادل الخبرات العلمية و تطبيق التقنيات المتطورة للكشف على الفيروس إضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض.

و أكد سموه و معالي وزير الخارجية الماليزي أهمية دفع العلاقات بين الدول الصديقة و الشقيقة و تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك من أجل احتواء آثار هذه الجائحة على مختلف الأصعدة لاسيما الصحية و الإقتصادية.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الإماراتية - الماليزية التاريخية و الاستراتيجية المتميزة و الحرص المستمر على تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.

و أشار سموه إلى العلاقات الوثيقة و المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات و رابطة دول جنوب شرق آسيا " آسيان" و العمل المشترك من أجل إقامة شراكات متنوعة ومستدامة بين الجانبين.

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