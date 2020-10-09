بلدية دبي تنفذ 2292 زيارة تفتيشية وتخالف 8 مؤسسات

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 2292 زيارة رقابية للمؤسسات خلال جولاتها التفتيشية في 8 اكتوبر الجاري، أسفرت عن مخالفة 8 مؤسسات وتوجيه 77 تنبيهاً، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولم تسجل أي حالة اغلاق، وبلغت نسبة الالتزام الاجمالية لجميع المؤسسات 96 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2207 مؤسسات.

ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والانشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات من بينها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الاوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إلى جانب التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، وذلك بهدف تعزيز حماية صحة جميع أفراد المجتمع.

وتحرص بلدية دبي من خلال الجولات التفتيشية على التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية ، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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