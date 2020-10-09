كهرباء ومياه دبي تضيف فئة جديدة لأصحاب الهمم ضمن "متجر ديوا"

المصدر: وام

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي فئة جديدة في "متجر ديوا" عبر تطبيقها الذكي مخصصة لموظفيها ومتعامليها من أصحاب الهمم لتوفير أفضل الخدمات والخصومات لهم ضمن المتجر مثل النوادي الصحية والبرامج التعليمية وبرامج التأهيل وغيرها.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي حرص الهيئة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لكافة المتعاملين لتحقيق سعادة المجتمع والمساهمة في تحقيق خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين.

وقال إن الهيئة تولي أهمية بالغة لأصحاب الهمم بوصفهم جزءاً أساسياً في نسيج المجتمع وتعمل ضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية على توفير بيئة دامجة لأصحاب الهمم وتقدم مجموعة من الخدمات المعنية بدمجهم وتمكينهم وتلتزم بإطلاق وتنفيذ مبادرات ملهمة ومفيدة لأصحاب الهمم من موظفي ومتعاملي الهيئة وفي المجتمع وذلك ضمن استراتيجية شاملة ومتكاملة تراعي جميع المعنيين بدمج وتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات المختلفة والمتجددة لهم وبما يضمن سهولة وصولهم لجميع خدمات الهيئة الذكية مما قد يدعم اندماجهم في العالم الافتراضي ومشاركتهم المجتمعية ويعزز من جودة حياتهم ومعدل سعادتهم على حد سواء مع الآخرين في المجتمع.

وأضاف: "تحرص الهيئة على تسهيل وصول المتعاملين من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات إلى المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وفق معايير حكومة دبي الذكية ..وفي العام 2019 بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 94% فيما ارتفعت نسبة سعادة الموظفين أصحاب الهمم في الهيئة إلى 99% مقارنة بـ 92% عام 2015 ووصلت نسبة سعادة أهاليهم إلى 95%".

وتوفر الهيئة "متجر ديوا" عبر تطبيقها الذكي عبر منصتي "آي أو اس" و"أندرويد" ..ويتضمن المتجر عروضاً وخصومات حصرية لمتعاملي الهيئة بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص ..وتشمل العروض خصومات على باقات الاتصالات وخدمات المصارف والتأمين وأنظمة البيوت الذكية وخدمات الصيانة وخدمات الشركات الاستشارية وشركات نقل الأثاث وغيرها.

إضافة إلى ذلك تقدم الهيئة من خلال المتجر عروضاً حصرية لتوفير أنظمة البيوت الذكية وأجهزة التحكم بالاستهلاك والأجهزة الموفرة للطاقة والمياه بما يسهم في تحويل منازلهم إلى منازل ذكية ..ويمكن للمتعاملين تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي للاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها المتجر.

من جانبه قال الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية ورئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة: "توفر الهيئة لأصحاب الهمم مجموعة من الخدمات الذكية المؤهلة التي تسهل حصولهم على الخدمات والمعلومات التابعة للهيئة بيسر ..وتقدم الهيئة خصومات لأصحاب الهمم المواطنين من خلال بطاقة "سند" لبعض الخدمات من بينها رسوم تشغيل وإيقاف خدمة الكهرباء والمياه رسوم فحص العداد (في حالة سلامة العداد) رسوم تحديث معلومات المتعامل مجاناً ورسوم إصدار شهادة المخالصة".

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