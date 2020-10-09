محمد بن راشد: شرف الرجل في كلمته

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" أهمية الكلمة لشرف الرجل ودينه وتمثيلها لأخلاقه وقيمه، مشيرا إلى أن الكلمة الطيبة ترقى بالنفوس وتكسر أقفال القلوب.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "علمتني الحياة.. أهمية الكلمة..شرف الرجل في كلمته..دين الإنسان في كلمة..بداية الخلق كانت بكلمة..أبواب السماء تفتح بكلمات..أقفال القلوب تكسر بكلمات..العقول ترقى بالكلمة الجميلة..النفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة..كلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومروءتنا..كلماتنا تمثل أوطاننا..لنشرف أوطاننا".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز