3050 مستفيد لحملة صحة مجتمعك وقاية وسلامة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بناءً على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ومتابعة من العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، واصل فرع التوعية والإعلام المروري الحملة المرورية التوعوية ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة في الدولة تحت شعار: (صحة مجتمعك وقاية وسلامة) على الطريق المؤدي إلى جبل جيس السياحي.

وكشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن عدد المستفيدين من الحملة التوعوية بلغ 3050 فرد من أفراد المجتمع، كما تم توزيع الوسائل الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة في المركبات، وأدوات التعقيم، والتركيز على توعية قائدي المركبات بالإلتزام بقواعد السير والمرور على الطريق من خلال ربط حزام الأمان، وعدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة، وترك مسافة كافية والإلتزام بخط السير الإلزامي، وعدم التجاوز في الأماكن الممنوعة، فضلاً عن تقديم إرشادات الوقاية والسلامة لهم حفاظاً على ضبط أمن الطرق وفقاً لأهداف إستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع صحياً ومرورياً على الطريق العام في ظل جائحة كورونا.

ومن جانبه، وجه العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات إلى ضرورة الإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة واستخدام أدوات التعقيم عند الخروج من المنزل وقيادة المركبات وإتباع كافة السلوكيات الصحية السليمة التي تكفل أمنهم وسلامتهم دون تعريض حياتهم للخطر، متمنياً للجميع الأمن والسلامة.

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