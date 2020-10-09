أكاديمية شرطة دبي تحتفي باللواء بن فهد بمناسبة يوم المعلّم العالمي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت أسرة أكاديمية شرطة دبي، باللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، بمناسبة يوم المعلم العالمي، وذلك بحضور العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، عميد الأكاديمية، ومديري الإدارات الفرعية وأعضاء هيئة التدريس.

وثمن العميد الأستاذ الدكتور غيث السويدي، جهود مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، ودوره في دعم مسيرة تميز الأكاديمية، والارتقاء بها حتى أضحت صرحاً علمياً مرموقاً، ومساهمته الفاعلة في تحقيق الإنجازات المحلية والعالمية، وقدم هدية تذكارية تعبيراً عن شكر أسرة الأكاديمية وتقديرها البالغ لبصماته في تخريج أجيال من الضباط والقانونيين، الذين تبوؤا مناصب قيادية سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.

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