خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون أمير الكويت باختياره مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة اختياره الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق في أداء مهامه وأعماله، وأن يكون سنداً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» لولي عهد الكويت التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة الكويت، عبّرا فيهما عن تهنئتهما بالمناسبة نفسها، سائلين المولى تعالى أن يديم على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للكويت كل ما تتطلع إليه من رقي وازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمناسبة نفسها، سائلين الله عز وجل أن يسدد خطاه في أداء مهامه وأعماله.

وفي تدوينة عبر «تويتر» قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «خالص تهانينا لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في الكويت، وخالص دعواتنا للكويت بدوام الأمن والأمان والاستقرار.. وخالص تمنياتنا بمستقبل أجمل وأعظم وأدوم لأشقائنا أبناء الكويت».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر «تويتر»: «أبارك لأخي مشعل الأحمد الجابر الصباح ثقة أمير الكويت وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي، باختياره ولياً للعهد، داعياً الله عز وجل له بالتوفيق والنجاح في خدمة الكويت الشقيقة وشعبها، وأن يديم على الكويت الخير والاستقرار والتقدم».

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة اختياره الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، وإلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره ولياً للعهد.

وأعرب سموهم عن تمنياتهم للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن يكون سنداً لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على أمير الكويت موفور الصحة ودوام العافية، وأن يحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من تطور وازدهار.

توفيق

كما أعرب سموهم عن تمنياتهم لولي عهد الكويت بالتوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى أمير دولة الكويت وإلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلين الله عز وجل أن يسدد خطاه في أداء مهامه وأعماله.

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