سلطان القاسمي يدشّن طريق كلباء ويتفقد مشاريع حيوية

المصدر: الشارقة - البيان

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مدينة كلباء، وافتتح سموه خلال زيارته طريق كلباء، وتفقد عدداً من المشاريع التنموية والحيوية والسياحية بالمدينة.

وتأتي زيارة سموه في إطار حرصه الدائم على متابعة مشروعات الإمارة، والتي تأتي ضمن خطط تطوير البنى التحتية من خلال شبكات طرق ذات مواصفات عالية الجودة، ورفد مناطق ومدن الإمارة بالمرافق الخدمية والمواقع السياحية، والحفاظ على تضاريسها البيئية.

ويعد طريق كلباء الذي تفضل سموه بافتتاحه من أبرز المشاريع التنموية والخدمية والسياحية التي تتبناها إمارة الشارقة لتطوير مدينة كلباء بما يخدم أهالي المدينة والزوار، ويسهم في خدمة مختلف القطاعات الحيوية. وقد اختصر الوقت على مرتادي الطريق من كلباء إلى الشارقة ليصل إلى ساعة بدلاً من ساعة ونصف.

تكلفة

وبدأت مجريات الافتتاح بوصول موكب صاحب السمو حاكم الشارقة إلى منطقة وادي الحلو، ليزيح سموه الستار إيذاناً بافتتاح طريق كلباء بتكلفة بلغت المليار درهم وبطول 26 كيلومتراً، ويمتد من وادي الحلو إلى ميدان العلم في مدينة كلباء.

ويتكون طريق كلباء من طريق وادي الحلو ويبلغ طوله 12.5 كيلومتراً بحارتين مزدوجتين، وبعرض يبلغ 26 متراً، ويشتمل على 3 تقاطعات و10 معابر، كما يتكون من طريق وادي مضيق، البالغ طوله 8.5 كيلومترات، ويشتمل على نفق جبلي مزدوج، بحارتين بطول 450 متراً، ويتضمن 5 معابر وتقاطع واحد.

ويتمتع الطريق بكامل التجهيزات اللازمة من الإنارة والإضاءة الأرضية وتم رفع مستوى الأمان للطريق من خلال الحواجز المعدنية الوسطية التي تحد من الكثبان الرملية، إلى جانب سياج محكم وفق أعلى درجات السلامة على جانبي الطريق.

واطلع سموه على عدد من المشاريع المقامة على جانبي طريق كلباء، ومنها المسطحات الخضراء التي ستكسو جبال كلباء مكونة حدائق معلقة، بالإضافة إلى مشروع سيتم تنفيذه وهو بحيرة اليحار بطول 2 كيلومتر.

توجيه

وتوقف سموه عند سد وادي الغيل، واطلع سموه على مخططات المشاريع المستقبلية، موجهاً بتطوير وادي الغيل وإنشاء حديقة وأماكن مخصصة للتخييم وأخرى لعربات الطعام المتنقلة وممشى جبلي، كما وجه سموه بالعمل على زراعة مليون شجرة سدر حول السد والوادي إلى قمم الجبال المحيطة بهما.

وتفقد سموه مشروع كورنيش كلباء، الذي يعد أحدث الوجهات السياحية والبيئية في المدينة ويمتد على طول 9.5 كيلومترات، وتم رفده بكافة الخدمات والتسهيلات وسيضم مجموعة من المطاعم والمحال التجارية والمرافق الترفيهية ومتنزهات خضراء ومساحات مخصصة للعب الأطفال وأخرى ملاعب للكبار.

ويتضمن المشروع 2200 موقف للسيارات بالإضافة إلى تخصيص 85 موقفاً لأصحاب الهمم، و14 ممر مشاة، ومنتزه وشواطئ وحديقة بطول 8 كيلومترات، كما تم تنفيذ مسار لرياضة الجري بطول 7 كيلومترات.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بسرعة إنجاز وتنفيذ عدد من المرافق الجديدة والإنشاءات التي تخدم المشروع وتوفير أفضل مقومات الراحة والاستجمام لأهالي المدينة والزوار والمرتادين.

جولة

وزار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مجلس كلباء الأدبي، وتجول سموه في أرجاء المبنى مطلعاً على ما يضمه من قاعات وأقسام، واستمع إلى شرح واف عن أنشطة دائرة الثقافة في مختلف مدن ومناطق الشارقة، ووجه سموه بتنشيط الحراك الثقافي والأدبي في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

حضور

رافق سموه خلال الجولة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في كلباء، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والمهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة.

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