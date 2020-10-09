مستشفى لطيفة يجري عملية معقدة لمريضة بولندية

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

نجح أطباء مستشفى لطيفة للنساء والأطفال في إجراء عملية ناجحة بالمنظار لمريضة بولندية في العقد الثالث من العمر، كانت تعاني من مرض انتباذ بطانة الرحم، صاحبه آلام شديدة لفترة طويلة من الزمن.

وكانت المريضة قد توجهت إلى دبي لإجراء هذه العملية بعد معاناة طويلة مع المرض راجعت خلالها مستشفيات في بولندا قامت بإجراء جراحة لها من خلال فتح البطن وليس بالمنظار، ما تسبب في سوء حالتها الصحية رغم استئصال جزء من الأمعاء لإزالة ترسبات خلايا انتباذ بطانة الرحم، كما تسببت عملية فتح البطن في بولندا بتكوين التصاقات معقدة في الأمعاء زاد من تدهور الحالة المرضية.

ونظراً للسمعة المتميزة التي تحظى بها مستشفيات هيئة الصحة بدبي بما فيها مستشفى لطيفة للنساء والأطفال توجهت المريضة إلى إمارة دبي وتمكنت من إجراء العملية بالمنظار دون أية مضاعفات سلبية، والعودة إلى بلدها وهي تتمتع بصحة جيدة.

وقالت الدكتورة شيماء السويدي أخصائي المناظير النسائية بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال: إن المريضة راجعت المستشفى وهي تعاني من حالة متقدمة لمرض انتباذ بطانة الرحم تسبب في وجود ترسبات للخلايا في الأمعاء ومنطقة الحوض، حيث قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة المرضية بدقة قبل إجراء عملية ناجحة لها استغرقت (3) ساعات تم خلالها استئصال الجزء المصاب من الأمعاء وإزالة كافة الالتصاقات في منطقة الحوض بواسطة المنظار مع إبقاء الرحم، ودون أية مضاعفات سلبية، حيث غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.

وأضافت أن مرض انتباذ بطانة الرحم يعد من الأمراض الحميدة التي تتسبب في آلام شديدة مزمنة لوجود أنسجة مشابهة لبطانة الرحم خارج الرحم مسببة التهابات والتصاقات وآلام حوضية بشكل دوري، مشيرة إلى أن الحالات المتقدمة من هذا المرض تعد من أصعب الأمراض النسائية في العلاج لوجود الالتصاقات الحوضية القوية وغالباً ما يكون العلاج بعمليات المنظار.

وأوضحت الدكتورة السويدي أن هذه العملية تعد من العمليات الدقيقة التي تتطلب خبرة ومهارة عالية نظراً لمخاطرها الكبيرة على المريضة.

وعبرت المريضة البولندية عن سعادتها بإجراء العملية الناجحة بمستشفى لطيفة بعد تعذر ذلك في موطنها.

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