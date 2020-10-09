«اجتماعية الشارقة» تعرّف بأبرز الخدمات المقدمة لكبار المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة اجتماعاً مع مكتب شؤون المواطنين لحكومة عجمان، بهدف إطلاعهم على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدمها «اجتماعية الشارقة» لصالح كبار المواطنين لإجراء مقارنة معيارية.

وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين المؤسسات والجهات الحكومية في الدولة. واستهدف الاجتماع الذي تم «عن بعد»، عرضاً مفصلاً عن الخدمات التي تقدمها الدائرة وتتمثل في: «خدمات الضمان الاجتماعي المعنية بتقديم المساعدات الاجتماعية، وخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية المقدمة للفئات الضعيفة والفئات المحرومة من الرعاية الاجتماعية، إلى خدمة المجتمع المتمثلة في التثقيف الاجتماعي، وترخيص المهنيين الاجتماعيين، وخدمات مركز الشارقة للتطوع».

وأكد أحمد إبراهيم الميل مدير الدائرة، أن الدائرة سخرت كافة إمكانياتها المهنية والخدمية في سبيل تقديم خدمات تناسب احتياجات كبار المواطنين بالإمارة، من خلال طاقم متخصص في المجالات الصحية والاجتماعية والتأهيلية والنفسية والعلاج الطبيعي.

تطوير

وأشارت مريم علي المعمري، مدير مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان، إلى أن عجمان تسعى دوماً إلى تطوير خدماتها وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجالات خدمة كبار المواطنين من خلال مثل هذه اللقاءات لعقد المقارنات المعيارية مع الجهات المتميزة.

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