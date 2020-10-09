«استشاري الشارقة» ينال التجديد على شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة

المصدر: الشارقة - البيان

اجتاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة زيارة التدقيق لتجديد شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الآيزو 9001: 2015 أول جهة برلمانية على مستوى الوطن العربي، ينالها في عام 2017، ويحقق متطلبات صلاحيتها لـ 3 سنوات. ويأتي ذلك بعد أن استطاعت إدارات الأمانة العامة للمجلس توثيق كل إجراءاتها، وتنفيذ كل المتطلبات والمعايير الخاصة بالشهادة التي تستلزمها إجراءات التجديد.

تميز

وأعرب علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن سعادته بتواصل عمل المجلس، من خلال الأمانة العامة للمجلس في مواصلة تقديم خدماتها وفق أرقى النظم والإجراءات، والتي تمكنها من الارتقاء المتواصل بما تقدمه من أعمال، لتعزيز سياسات المجلس والدعم المتواصل لأعضاء وعضوات المجلس.

وثمن السويدي جهود أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس وكل كوادر المجلس على دورهم وأدائهم وتمكنهم من تطبيق كل الأنظمة الخاصة بالمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة ونيلهم التجديد، مشيراً إلى أن المجلس يفخر أن يكون أول جهة برلمانية على مستوى الوطن العربي تنال تلك الشهادة في عام 2017 وتنال حالياً في عام 2020 تجديدها.

وأشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: «إن المجلس يعتز بنيله التجديد في تلك الشهادة بعد نجاحه في استكمال كل الإجراءات واتباعه لمختلف النظم الإدارية».

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