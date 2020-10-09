«طرق دبي» تطلق «التدقيق على الأصول المؤسسية عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامج التدقيق الإلكتروني «عن بُعد» «eAudit»، الخاص بنظام إدارة الأصول المؤسسية، والذي يسهم في تعظيم الاستفادة من الأنظمة التقنية المتوفرة في الهيئة، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي تم تطويره من خلال إدارة تقنية المعلومات في الهيئة، من خلال مواردها المتاحة.

وأكد سعيد الرمسي مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إن التدقيق عن بعد «eAudit» جاء في إطار مساعي الهيئة لإحداث تغيير في منهجية التدقيق من الطريقة التقليدية، التي تتم من خلال الزيارات الميدانية والاجتماعات إلى الطريقة الإلكترونية، بحيث يتم كل ذلك افتراضياً في برنامج التدقيق عن بعد».

مزايا

وأضاف الرمسي: «إن من أبرز ما يميز برنامج التدقيق عن بعد هو الإدارة الفعالة للوقت والموارد، بحيث لا يتم إشغال عدد من الموظفين في وقت واحد للرد على متطلبات التدقيق ضمن فترة زمنية محددة، وإنما يعتمد على إعداد القوائم التفقدية لعناصر نظام إدارة الأصول المؤسسي حسب متطلبات لمواصفة الدولية لإدارة الأصول ISO55001 ونظام إدارة الأصول المؤسسي.

وبحسب طبيعة عمل كل إدارة معنية بإدارة أصول الهيئة في المؤسسات التشغيلية وإدارات الدعم المؤسسي، ليتم الرد على المتطلبات ضمن فترة زمنية أطول بكثير من الفترة المحددة في التدقيق التقليدي».

ويتيح البرنامج للمستخدمين تحميل الأدلة وإجراء المناقشات والاجتماعات الإلكترونية بما يشبه الوضع الحقيقي للتدقيق ضمن بيئة إلكترونية افتراضية. ويسهم التدقيق الإلكتروني في عملية توثيق شاملة للتدقيق، ولمساهمة جميع المستخدمين بالرد على متطلبات التدقيق، كما يتسم التدقيق بالمرونة التقنية وسلاسة الاستخدام وسهولة إدارة عملية التدقيق.

وأشار الرمسي إلى أن هذا البرنامج يتيح للمستخدمين كذلك إصدار أنواع مختلفة من التقارير، التي تمكن المستخدمين من متابعة جميع مراحل التدقيق من مرحلة التخطيط إلى مرحلة إغلاق التوصيات مثل تقارير حالات عدم المطابقة وحالة كل منها والإجراءات التصحيحية المرتبطة بها وتاريخ الإغلاق، بالإضافة إلى التقرير النهائي للتدقيق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز