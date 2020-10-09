قرقاش يبحث ووزير خارجية الهند تطوير العلاقات الثنائية

المصدر: دبي - وام

بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي، سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور أنور قرقاش خلال اللقاء الذي عقد أمس في دبي، على علاقات الصداقة الاستراتيجية والمتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وحرص قيادة الدولة على تطويرها في المجالات كافة.

وتبادل مع الوزير الهندي وجهات النظر حيال عدد من المستجدات الدولية والملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

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