«دبي لأمن الطيران المدني» يؤهل 1651 من منتسبي المطارات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، أن مركز دبي لأمن الطيران المدني حقق نتائج ناجحة على جميع الصعد، وساهم في تأهيل 1651 من منتسبي مطارات الشرق الأوسط، كما قدم 15 برنامجاً تدريبياً ساهمت في حصول الهيئة العامة للطيران المدني على مقعد دائم في منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».

وكذلك حصل على اعتماد المختبرات التقنية «نظام المحاكاة لتدريب المفتشين الأمنيين على تشغيل أجهزة التفتيش» المستخدمة في المركز من قبل NUCTECH العالمية.

وقال العميد بن لاحج لـ «البيان»: «إن المركز ساهم بشكل كبير في تعزيز منظومة التدريب لهذا القطاع خلال السنوات الماضية، من خلال تأهيل العديد من مديري أمن الطيران المدني من مختلف مطارات العالم بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO»، وجامعة كونكورديا بكندا، ليتمكنوا بذلك من إدارة مطارات بلدانهم، وفقاً للترخيص الدولي المعتمد الذي تحصلوا عليه من المركز».

إنجازات

وأفاد بن لاحج بأن تحقيق المركز الكثير من الإنجازات الدولية التي جعلت منه أحد أهم مراكز التدريب العالمية في مجال أمن الطيران المدني، يعزز السمعة العالمية لشرطة دبي والإدارة العامة لأمن المطارات، وكذلك السمعة العالمية لمطارات دبي بوصفها من أهم مطارات العالم.

ونوه إلى أن الإدارة العامة لأمن المطارات تسعى دائماً إلى إعداد كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية، مزودة بالمعارف والعلوم الأمنية المتعلقة بأمن الطيران المدني، من خلال صقل مواهب وقدرات مواردها البشرية والعاملين في قطاع أمن الطيران المدني في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط بالشكل الذي يواكب متطلبات العصر ومتغيراته السريعة وبما يتواءم مع المكانة والسمعة الريادية لمركز دبي لأمن الطيران المدني التابع للإدارة العامة لأمن المطارات

حيث حقق المركز العام الماضي نسبة نجاح 100% بالنسبة لدورات الخطة التدريبية المعتمدة للمركز، والتي شملت عدد 102 دورة استفاد منها حوالي 2284 منتسباً من الإدارة وعدد من الإدارات في شرطة دبي، والجهات الأمنية العاملة بإمارة دبي والإمارات الأخرى، وكذا المنتسبين من دول منطقة الشرق الأوسط.

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