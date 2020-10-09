شمسة صالح لـ« البيان »: 315 جلسة دعم قدمتها «لنصلها» لفتيات وأمهات

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

بذلت مؤسسة دبي للمرأة جهوداً لافتة في مجال دعم الصحة النفسية للمرأة خلال جائحة «كورونا» عبر عدد من البرامج.

وذلك انطلاقاً من الهدف الرئيس للمؤسسة، وهو الارتقاء بالمرأة وصقل مهاراتها وتعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي والمهني، الذي لا يكتمل إلا بصحتها النفسية، وأنجزت حملتها «لنصلها»، التي تقدم الدعم النفسي للمرأة ومساعدتها على تجاوز تأثيرات أزمة (كوفيد 19)، 315 جلسة دعم نفسي لفتيات وأمهات من قبل 14 استشارياً وأخصائياً.

وأكدت شمسة صالح المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة أن الصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع هي أولوية اجتماعية واقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن حملة «لنصلها».

والتي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تهدف إلى تقديم الدعم النفسي للمرأة ومساعدتها على تجاوز تأثيرات أزمة «كورونا»، عبر تقديم استشارات طبية ونفسية من قبل نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين النفسيين وتنظيم جلسات ملهمة عبر الإنترنت قدمتها 4 خبيرات في التنمية الذاتية والمهارات الشخصية.

وأوضحت لـ«البيان»، إنه تم خلال فترة الحملة تقديم 315 جلسة دعم نفسي لفتيات وأمهات من قبل 14 استشارياً وأخصائياً و5 عيادات متخصصة بمدينة دبي الطبية، إضافة إلى 7 جلسات ملهمة عبر الإنترنت من قبل خبيرات التنمية الذاتية والمهارات الشخصية.

صدى إيجابي

وأضافت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، أن المؤسسة قامت بتنفيذ هذه الحملة على مدى شهر كامل بالشراكة مع سلطة مدينة دبي الطبية، وبالتعاون مع عدد من العيادات المتخصصة والاستشاريين النفسيين، الذين تطوعوا بوقتهم في تقديم استشارات وجلسات لعدد من السيدات والفتيات.

إضافة إلى تعاون 4 خبيرات في مجال التنمية الذاتية والمهارات الشخصية، قدمن 7 جلسات ملهمة تم بثها مباشرة عبر حساب المؤسسة بـ«انستغرام»، لافتة إلى ردود الفعل والصدى الإيجابي لهذه الحملة من كل فئات وشرائح المجتمع ومن الأطباء، الذين تطوعوا بجهدهم ووقتهم لتقديم الاستشارات النفسية والسلوكية.

نهج خيري

وقالت شمسة: إن حملة (لنصلها) تعكس النهج الخيري والإنساني لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم تجاه كل أفراد المجتمع، مشيدة برعاية سموها للمرأة داخل الإمارات وخارجها وحرصها على توفير البيئة الصحية الداعمة لدورها الأسري والاجتماعي والاقتصادي.

وأضافت أن مؤسسة دبي للمرأة كانت قد أطلقت مع بدايات الجائحة حملة توعوية أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان (المرأة_وصحة_العالم)، بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها المرأة في دولة الإمارات والعالم في مختلف المجالات والقطاعات، التي تمثل خط الدفاع الأول لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن التلاحم المجتمعي.



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