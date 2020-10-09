«نيويورك أبوظبي» تنظم برامج افتراضية لتطوير المهارات القيادية للشباب

المصدر: (أبوظبي - وام )

ينظم مكتب التواصل المجتمعي في جامعة نيويورك أبوظبي برامج افتراضية عن بُعد تحت عنوان «شبكة تعليم الفتيات» و«شبكة تعليم الشباب» لتنمية المهارات القيادية للشباب في أبوظبي.

وتعقد البرامج خلال الفترة من 10 أكتوبر الجاري حتى 7 نوفمبر المقبل، وتتضمن مجموعة من ورش العمل التي تستهدف طلبة الحلقتين الثانية والثالثة في عدد من المدارس. وتعتمد «شبكة تعليم الفتيات» و«شبكة تعليم الشباب» لتنمية المهارات القيادية على نموذج التعلم من نظير إلى آخر، حيث يعمل طلاب جامعة نيويورك أبوظبي كمدربين في ورش العمل التعليمية.

كما تستخدم «شبكة تعليم الفتيات» منهجاً متطوراً حائزاً على جائزة «دالاي لاما» المرموقة بما يسهم في تعزيز مهارات الطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز